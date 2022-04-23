23 апреля 2022, 11:20
Ранее 64 раза нарушивший ПДД водитель попался на превышении скорости
Двух злостных нарушителей остановили на трассе в Карелии
Автоинспекторы 22 апреля в Медвежьегорском районе остановили на «Коле» лихача. Мужчину ранее 64 раза наказывали за нарушение правил дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
На этот раз он двигался на «Субару» со скоростью 120 километров в час. На водителя составили очередной протокол.
В Пряжинском районе остановили другого лихача, на «Хендай». Он гнал со скоростью 138 километров в час при разрешенной – 90. Этого водителя раньше тоже привлекали к административной ответственности за превышение скорости.
Всего с начала года инспекторы ДПС в Карелии зафиксировали более 2600 нарушений установленной скорости движения водителями транспортных средств. //Фото: ГИБДД Карелии