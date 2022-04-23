Мужчина в Олонце набросился на знакомую с молотком и ударил

Проживающий в одной из деревень Олонецкого района 41-летний мужчина решил повидаться с друзьями и приехал в город. Но все закончилось довольно печально, сообщили в МВД Карелии.

В процессе застолья мужчина поссорился с одной из женщин. Непонятно, по какой причине случился конфликт, но агрессор схватил молоток и стал наносить удары своей оппонентке.

Он как минимум один раз попал ей по руке, травмировав мизинец. Женщина обратилась к врачу, ее повреждения признали легкими.

Однако действия агрессора содержат состав преступления, поэтому в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его могут посадить на срок до двух лет. // Фото: BenjaminNelan/ pixabay.com