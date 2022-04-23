Трое горняков погибли после мощного взрыва под Оренбургом

При взрыве в Оренбургской области погибли трое шахтеров. Их тела нашли в руднике Гайского горно-обогатительного комбината, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение прокуратуры области.

Взрыв случился, когда проводили работы в шахте. Это было в 06:50 по московскому времени и в 08:50 – по местному. Самостоятельно на поверхность смогли выбраться 88 горняков, трупы троих обнаружили без внешних повреждений на глубине 1,2 километра.

По предварительным данным, взрывчатое вещество неожиданно преждевременно сдетонировало. На шахте все еще работают спасатели. Возбуждено уголовное дело, проверку проводит прокуратура.

Гайский горно-обогатительный комбинат - крупнейший в России, это основная рудная база Уральской горно-металлургической компании. // Фото: СС0 Public Domain