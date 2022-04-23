Пьяный без прав опрокинул машину в кювет на «Коле»

Вечером 22 апреля из-за пьяного водителя в Сегежском районе случилась авария. Пострадал он сам и его пассажир, сообщили в ГИБДД Карелии.

Примерно в 21:00 автомобиль ВАЗ 2101 не вписался в поворот на 17-м километре трассы «Кола 748 км – Сегежа».

Сидевший за рулем 24-летний молодой человек был пьян и не имел водительских прав. Он не справился с управлением, машину занесло, она опрокинулась в кювет и опрокинулась.

В итоге пострадал водитель и его 26-летний пассажир. Обстоятельства аварии сейчас выясняют правоохранители. // Фото: ГИБДД Карелии