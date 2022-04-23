Дворник в Сортавале нашел карточку и попал на скамью подсудимых

Убиравший территорию районной больницы в Сортавале 50-летний дворник поддался искушению, когда увидел выпавшую из пакета с вещами банковскую карту. Мужчина заработал судимость, сообщили в прокуратуре Карелии.

Он поднял карточку с земли и пошел с ней за покупками. Побывал в 10 магазинах и потратил пять тысяч рублей. Дворника вычислили, возбудили уголовное дело о краже с банковского счета.

В процессе следствия выяснилось, что он пытался сделать покупки еще в двух магазинах, но потерявшая карту женщина уже заблокировала ее. Поэтому купить товары еще на тысячу рублей дворнику не удалось. Но в отношении него возбудили еще одно уголовное дело – на этот раз о покушении на кражу.

В суде мужчине дали 9 месяцев лишения свободы, но условно с испытательным сроком 6 месяцев. // Фото: www.chita.ru