Условный срок получил житель Петрозаводска за 11 срубленных сосен

В Пряжинском районном суде состоялся процесс над жителем Петрозаводска, который обвинялся в незаконной вырубке сосен. Он признан виновным по статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, сообщили в суде.

Мужчина в феврале вырубил 11 сосен на выделе Сяпсинского участкового лесничества. Разрешительные документы у него отсутствовали. Распилив деревья на бревна, петрозаводчанин на снегоходе и санях перевез их к себе на участок. Часть из них пошла на дрова, другую часть планировал использовать на ремонт бани.

О том, что были незаконно срублены деревья, сообщил неизвестный охотник. К месту рубки выехала следственно-оперативная группа. Следы снегохода привели сотрудников полиции к одному из домов в садоводческом товариществе, где и были обнаружены снегоход, самодельные сани, а также девять срубленных стволов.

Ущерб лесному фонду составил 558 тысяч рублей, который подсудимый возместил в полном объеме. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание – один год лишения свободы условно. Фото: pixabay.