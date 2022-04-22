Десять домов в Петрозаводске остались без горячей воды и тепла

Во второй половине дня в Петрозаводске были повреждены коммуникации компании «ПКС-Тепловые сети». В результате ЧС без горячего водоснабжения и отпления остались жители десяти домов на трех улицах карельской столицы. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

Как стало известно, авария коснулась домов № 19, 21, 23, 25, 27 на ул. Петрова, № 17, 19, 21, 25 на ул. Кемской и №28А на ул. Судостроительной, передали в ЕДДС.

Причина повреждения на сетях в данный момент устраняется. Фото: tvk6.ru.