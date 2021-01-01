Под бой курантов в Петрозаводске полыхал многоквартирный жилой дом

Пока президент поздравлял дорогих россиян с наступающим 2021 годом, петрозаводским огнеборцам было не до шампанского, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

В 23:44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска были привлечены для ликвидации возгорания в многоквартирном деревянном жилом доме № 11 на Ведлозерской улице.

Пожар был признан серьезным, на что указывает наряд сил, брошенных на борьбу с огнем. На Ведлозерсую отправили восемь спецмашин и 27 человек личного состава.

Решение оказалось верным и уже в 00:28 огонь был погашен.

Несколько ранее, в 18:25 загорелся частный жилой дом в деревне Ууксу, Питкярантского района. На борьбу с огнем было выделено две машины и шесть пожарных-спасателей, которым пришлось изрядно повозиться.

Огонь в доме № 48 на Совхозной улице победили только к 20:50, то есть через два с лишним часа после получения сигнала.

Огромное спасибо всем сотрудникам МЧС, которые и в праздник остаются на боевом посту!

Фото с сервиса Яндекс.Карты