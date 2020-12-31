«Придется встречать Новый год в аэропорту»

Более сотни самолетов в московских аэропортах не смогли вылететь вовремя. Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», в «Домодедово» задержали 90 рейсов и три отменили. Во «Внуково» задержали только 14 рейсов, два отменили, а вот в «Шереметьево» стоят на приколе 48 самолетов, задержали только шесть рейсов.

В «Домодедово» проблемы с полетами возникли из-за ледяного дождя, полосу пришлось чистить от наледи, передают «РИА Новости».

Пишут, что задержаны почти все внутренние рейсы, в туалеты и закусочные — очереди. В соцсетях уже опасаются, что Новый год придется встречать в аэропорту или в полете. // Фото: flashnord.com