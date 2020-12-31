За год в России в два раза выросло число краж с банковских счетов

«Заметно увеличилось число краж, совершенных с банковского счета или в отношении электронных денежных средств. В текущем году зарегистрировано почти 154,2 тысяч таких преступных посягательств, годом ранее — 81,4 тысячи»,

— сказано в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь—ноябрь 2020 года.

В 26 российских регионах число таких краж увеличилось в два и более раз. // Фото: borvedomosti.ru