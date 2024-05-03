Почтовые марки с карельскими петроглифами выпустили в России

Петроглифы Белого моря и Онежского озера изобразили на почтовых марках. Их выпустили в честь 70-летия присоединения РФ к ЮНЕСКО, сообщили в минтрансе Карелии.

Номинал одной марки составляет 75 рублей. В центре изображены карельские петроглифа, а на полях - вид на Онежское озеро.

Кроме марок издали конверт первого дня и изготовили штемпеля специального гашения для Петрозаводска и Москвы, рассказали в компании «Марка».

В Петрозаводске провели церемонию гашения необычных юбилейных марок. Их тираж составляет 19 тысяч экземпляров. // фото: rusmarka.ru