03 мая 2024, 17:25
Почтовые марки с карельскими петроглифами выпустили в России
Петроглифы Онежского моря и Белого моря изобразили на юбилейной марке
Петроглифы Белого моря и Онежского озера изобразили на почтовых марках. Их выпустили в честь 70-летия присоединения РФ к ЮНЕСКО, сообщили в минтрансе Карелии.
Номинал одной марки составляет 75 рублей. В центре изображены карельские петроглифа, а на полях - вид на Онежское озеро.
Кроме марок издали конверт первого дня и изготовили штемпеля специального гашения для Петрозаводска и Москвы, рассказали в компании «Марка».
В Петрозаводске провели церемонию гашения необычных юбилейных марок. Их тираж составляет 19 тысяч экземпляров. // фото: rusmarka.ru