Жители Карелии все чаще пользуются приложением Госуслуги.Дом

Минстрой России совместно с Минцифры России продолжают системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения Госуслуги.Дом. Количество его пользователей уже превышает 4 миллиона. По Карелии приложение уже установлено у 20 519 человек.

В проекте «День собственника», в рамках которого управляющие организации и активные собственники проводят онлайн-голосования, запущено уже более семи тысяч голосований.

Растёт и количество обращений в управляющие организации: к текущему моменту жители многоквартирных домов уже подали более 1,2 млн заявок.

«Я пользуюсь приложением, потому что это удобно и быстро. Всегда можно обратиться в управляющую организацию и получить ответ»,

- оставляют отзывы о приложении жители Петрозаводска.

Приложение позволяет собственникам изучать отчёты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в органы жилищного надзора.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.