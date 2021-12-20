Почти семьсот жалоб на плохую уборку улиц подали жители Петрозаводска

Почти семьсот жалоб на плохую уборку улиц поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска за минувшую неделю. Об этом на планерном совещании сообщил руководитель ЕДДС Вадим Измайлов.

По словам Измайлова, от горожан поступило более трех тысяч обращений, при этом 22 процента касались именно уборки улиц. Он отметил, что администрация круглосуточно привлекает силы и средства организаций, располагающих спецтехникой. А специалисты мэрии осуществляют контроль и корректируют задачи с учетом потребностей. По словам мэра Владимира Любарского, его подчиненные работают даже ночами, причем выезжают сотрудники не только профильного отдела, но и других подразделений городской администрации.

Петрозаводчанин Эдуард Эгипти обратил внимание администрации на множество сосулек, которые угрожают жизни горожан даже на центральных улицах.

Напомним, Владимир Любарский объяснил проблемы с уборкой улиц плохой работой подрядной организации — “ТехРента”. Компания, которая содержала дороги Петрозаводска с 2015 года, перестала справляться со своими обязанностями.