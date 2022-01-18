Почти 1000 жителей Карелии получают повышенную пенсию за сельский стаж

Людям, которые работали в сельской местности, положена повышенная пенсия. Федеральный закон установил ее еще в 2019 году. Сейчас 967 пенсионеров в Карелии получают такую повышенную пенсию, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фиксированная выплата к страховой пенсии для тружеников села была увеличена на 25 процентов.

В наступившем году базовую ставку фиксированной выплаты к страховой пенсии установили в размере 6401,10 рублей, таким образом, повышение на 25 процентов составляет 1600,28 рубля.

Чтобы получить такую прибавку, нужно иметь 30‑летний стаж работы в определенных должностях на предприятиях агропромышленного комплекса и не работать в настоящее время.

В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января этого года пенсионер, которому ранее была установлена повышенная фиксированная выплата за сельский стаж, сохраняет право на данную прибавку при переезде из сельской местности в город.

В Карелии 11 пенсионерам, которые ранее выехали из сельской местности, с 1 января текущего года повышенную выплату возобновили. // Фото: profile.ru