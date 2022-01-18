Власти Карелии потребовали сократить сроки отключения электричества

Внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось 18 января в правительстве Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обсуждали работу экстренных служб в новогодние праздники. Также наметили дополнительные меры, которые необходимо принять, чтобы без аварий пройти зимний период.

Власти поставили перед муниципалитетами и энергоснабжающими организациями ряд задач. В частности, срок ликвидации аварий на сетях теперь не должен превышать 24 часов.

Если работы затягиваются, следует немедленно обращаться в ЕДДС, к премьер-министру регионального правительства и направлять материалы в прокуратуру.

Главам районов поручили размещать оперативную информацию об авариях и ходе их устранения на своих страницах в соцсетях.

Перерывы в отключении электроэнергии требуется сократить, в первую очередь, на социально значимых объектах и объектах ЖКХ.

Компания «РЖД» должна проанализировать расход направленных на восстановление электроснабжения в подконтрольных им пунктах средств и улучшить обмен информацией по аварийным ситуациям с местными властями. // Фото: Comfreak/Pixabay.com