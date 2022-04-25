По машине пьяного водителя в Костомукше пришлось стрелять

Ночью 25 апреля экипаж ДПС патрулировал дороги в Костомукше и обнаружил нарушителя, который превысил скорость и не замечал искусственные препятствия. Водитель не остановился по требованию, началась погоня, сообщили в МВД Карелии.

Автомобилист увеличивал и увеличивал скорость, пытаясь скрыться от преследования. Полицейские предупредили, что применят табельное оружие. Но это не подействовало.

Посчитав, что такое поведение опасно для окружающих, они сделали несколько предупредительных выстрелов, а потом стали палить по колесам. В итоге автомобиль остановился, водитель попытался сбежать, но его поймали.

Оказалось, что 25-летний житель Костомукши пьян. Более того, его меньше года назад привлекли к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Возбуждено еще одно уголовное дело. // Фото, видео: МВД Карелии