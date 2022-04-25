Напакостить жене при разводе у жителя Костомукши не получилось

В Костомукше состоялся судебный процесс, на котором была признана вина 63-летнего местного жителя. После развода с супругой он решил оформить на себя зарегистрированный на ее имя автомобиль. Подделав подпись на договоре купли-продажи, он обратился в ГИБДД с заявлением об оформлении права собственности. Но вместо желаемой машины получил год исправительных работ.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу, возбужденного по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что в октябре прошлого года ранее судимый за незаконный оборот оружия 63-летний житель города после развода решил оформить на себя автомобиль, принадлежащий бывшей супруге. Он изготовил и подписал от имени женщины договор купли-продажи, после чего обратился в ГИБДД с заявлением об оформлении права собственности.

«Суд по предложению государственного обвинителя назначил осужденному наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы в доход государства 5%. Данное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу»,

- рассказали в пресс-службе прокуратуры Костомукши. Фото: pixabay.