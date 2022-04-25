Гость в Пудоже украл у хозяина смартфон и ушел

Решив провести время с приятелями, 55-летний пудожанин лишился сотового телефона. Оказалось, гаджет унес один из его гостей, сообщили в МВД Карелии.

Компания вместе выпивала, потом алкоголь закончился, и хозяин квартиры пошел в магазин. Смартфон он оставил дома. Этим воспользовался ранее судимый 25-летний гость. Он незаметно взял чужой мобильник, попрощался и ушел.

Полицейские нашли подозреваемого и осмотрели, смартфон нашли у него. Гаджет стоимостью более 11 тысяч рублей вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: Pexels/ pixabay.com