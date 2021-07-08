ПФР запустил горячую линию по двум новым выплатам семьям

Региональное отделение Пенсионного фонда запустило горячую линию, посвященную двум новым выплатам – беременным и родителям, которые в одиночку воспитывают детей.

Звонки по номеру (8 8142) 79-55-00 принимаются в ежедневном режиме с 16 до 17 (в пятницу до 16:45, кроме субботы и воскресенья).

Напомним, что с 1 июля ПФР принимает заявления на новые пособия. Выплаты будут предоставлять маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, которые имеют судебный акт, устанавливающий обязанность другого родителя уплачивать алименты. Пособие будут выплачивать женщинам, вставшим на учет в медорганизацию в ранние сроки беременности.

Размер выплаты родителям-одиночкам составит в Карелии 6 909,5 рубля в месяц на каждого ребенка, беременным – 7 856,5 рубля. Выплаты осуществляются на счет в банке и только на карту «Мир». (фото portalvoronezh.ru)