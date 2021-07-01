В Карелии начался прием заявлений на два новых пособия семьям

С 1 июля Пенсионный фонд России начал принимать заявления на новые ежемесячные пособия беременным и семьям с детьми от 8 до 16 лет. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Новые выплаты будут предоставлять маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, которые имеют судебный акт, устанавливающий обязанность другого родителя уплачивать алименты, сообщили в ПФР. Также пособие будут выплачивать женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер выплат определяется от величины прожиточного минимума, установленного в каждом регионе.

В Карелии выплата семьям с одним родителем составит 6 909,5 рублей в месяц на каждого ребенка, выплата беременной женщине – 7 856,5 рублей. Выплаты осуществляются на счет в банке и только на карту платежной системы «Мир».

Условием для получения пособий является размер среднедушевого дохода семьи - он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте – в Карелии это 14467 рублей в месяц. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. По информации ПФР, в республике количество потенциальных получателей выплат беременным - 2103 человек, выплат одиноким родителям – 3795 человек. (фото kubnews.ru)