Вдоль границы Карелии с Финляндией установили карантинную зону

Вдоль госграницы с Финляндией установили карантинную полосу шириной 500 метров. Об этом сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Карантинную зону определили для того, чтобы не допустить переноса заразных болезней животных.

«Ограждением карантинной полосы является рубеж инженерно-технических сооружений в пределах имеющейся ширины»,

- прокомментировали в министерстве.

В пределах этой полосы жителям пограничной зоны Карелии и ведущим хозяйственную деятельность юрлицам запрещено пасти животных, размещать пасеки, возводить предприятия по переработке, хранению, реализации животноводческой продукции, а также утилизации биологических отходов. За нарушение предусмотрена административная ответственность. (фото news.mail.ru)