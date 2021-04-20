«Петрозаводскмаш» стал лидером атомной промышленности России

«Петрозаводскмаш» получил статус «ПСР-лидер», сообщает сайт АЭМ-технологии.

Награду руководителю предприятия из Карелии вручил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на заседании управляющего совета, посвященного комплексной оптимизации производства предприятий атомной отрасли.

Заявлено, что высокие результаты — это итог годовой работы над улучшениями производственных процессов — оптимизации этапов производства атомного оборудования.

Напомним, предприятие находящееся в Петрозаводске входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш. Наименование награды можно расшифровать как «Лидер производственной системы «Росатом».

Фото с сайта aemtech.ru