20 апреля 2021, 07:22
«Петрозаводскмаш» стал лидером атомной промышленности России
Награду руководителю предприятия вручил генеральный директор «Росатома»
«Петрозаводскмаш» получил статус «ПСР-лидер», сообщает сайт АЭМ-технологии.
Награду руководителю предприятия из Карелии вручил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на заседании управляющего совета, посвященного комплексной оптимизации производства предприятий атомной отрасли.
Заявлено, что высокие результаты — это итог годовой работы над улучшениями производственных процессов — оптимизации этапов производства атомного оборудования.
Напомним, предприятие находящееся в Петрозаводске входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш. Наименование награды можно расшифровать как «Лидер производственной системы «Росатом».
Фото с сайта aemtech.ru