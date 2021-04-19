Международный литературный конкурс «Петроглиф» проходит в Карелии

Все желающие от 18 лет, независимо от профессиональной подготовки, членства в творческих союзах, места жительства в России или в ближнем и дальнем зарубежье, приглашаются к участию в международном литературном конкурсе «Петроглиф-2021», сообщает газета «Лицей».

Конкурс проводится до 31 июля 2021 года в целях организации и подготовки к международному литературному фестивалю «Петроглиф-2021, который проходит ежегодно в различных районах Республики Карелия.

На конкурс принимаются произведения только ныне живущих авторов. Произведение может представить только его автор (соавтор). Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального (паспортного) имени автора, произведения, присланные третьими лицами, не рассматриваются. Произведения должны быть написаны на русском языке.

Участники вправе выступать в конкурсе как в одной, так и в нескольких номинациях.

Номинации:

поэзия;

реалистическая проза (малая художественная проза);

фантастическая проза (малая художественная проза).

Положение о конкурсе

Фото с сайта ic.pics.livejournal.com