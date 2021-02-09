Петрозаводский «Центр ЭКО» отмечает свое 5-летие

Клиника сети «Центр ЭКО», открывшаяся в Петрозаводске 5 лет назад, стала первым медицинским учреждением в Карелии, оборудованным эмбриологической лабораторией, что позволило проводить все этапы ЭКО. До этого семьям нашего региона приходилось выезжать для лечения бесплодия в другие города, что означало дополнительные расходы – денег, времени, сил. Но с 2016 года зачать ребенка при помощи современных репродуктивных технологий стало возможно и в Петрозаводске, причем сделать процедуру ЭКО бесплатно по полису ОМС.

Дети, рожденные вопреки обстоятельствам – так можно сказать о малышах, чье появление на свет можно назвать не иначе как чудом. За время нашей работы у нас уже родилось более 450 таких детей и еще несколько десятков будущих мам еще в ожидании своего чуда,

- рассказывает ведущий репродуктолог «Центр ЭКО» Ирина Мастерова.

Большое количество процедур ЭКО в клинике проходит за счет средств ОМС, то есть бесплатно для пациентов. По словам Ирины Мастеровой, это большое подспорье для семей, ведь высокотехнологичная процедура финансово достаточно затратна.

Мы провели более 1000 таких программ, и я очень рада, что наше государство поддерживает семьи в их желании стать родителями,

- добавляет она.

«Центр ЭКО» предлагает широкий спектр услуг по лечению бесплодия: диагностику причин отсутствия зачатия, все виды ЭКО, работу с мужским фактором (ИКСИ, ТЕЗА), искусственную инсеминацию, генетическую диагноcтику эмбрионов, криоконсервацию и хранение материала.

Клиника «Центр ЭКО», Петрозаводск, ул.Гоголя, д. 6 :+7 (8142) 33-20-23

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