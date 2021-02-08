Травматолог дает советы, как уберечься от падений и ушибов в гололед

Несколько советов, как уберечь себя от падений на льду, дала травматолог ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Евгения Цветкова, рассказала «Вечерняя Москва».

Для того чтобы избежать падений, врач посоветовала ходить медленнее, внимательно смотреть под ноги и выбирать хорошо освещенные улицы. Ещё в гололедицу лучше надевать более устойчивую обувь на низком каблуке и при возможности держаться за поручень.

Также травматолог порекомендовала заниматься гимнастикой и делать упражнения на равновесие и баланс, чтобы укреплять мышцы.

Врач отметила, что момент перед падением нелегко уловить — нужно быть очень тренированным. Самое главное — постараться избежать удара головой о землю.

— Для этого необходимо нагнуть голову вперед при падении. При этом на выставленную руку тоже лучше не падать, хоть это и происходит рефлекторно, — посоветовала Евгения Цветкова.

Если при падении получена травма, нужно определить её характер. В случае, когда человек не может пошевелить ногой или рукой, его следует обездвижить и придать ему удобное положение, а уже потом вызывать скорую помощь. (Фото: progorodsamara.ru)