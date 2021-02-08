Заболеваемость ОРВИ вновь пошла в рост в Карелии

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку по ОРВИ в Карелии.

«При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделялись аденовирусы и сезонный коронавирус. Вирусов гриппа не обнаружено»,

- сказано в сообщении управления.

За прошедшую неделю зафиксировано 5322 случая заболевания. Эпидпорог превышен на 1,4%. Среди взрослых превышение составляет 19,1%, по сравнению с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости среди населения на 17,1% (+778 случаев). Как отмечают специалисты, превышение среднемногонедельного уровня не зарегистрировано ни на одной административной территории.

В Петрозаводске с 1 по 7 февраля - 2347 заболевших, что ниже эпидпорога на 34,9%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди населения выше на 11,1% (+234 случая).

Приостановлена деятельность пяти классов в четырех школах Петрозаводска - №3, №12, лицей №1, академический лицей; 16 групп в двенадцати детских садах Петрозаводска - №20, 22, 49, 56, 64, 88, 90, 102, 103, 114, 115 при школе №32. (фото cheltv.ru)