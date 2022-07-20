Петрозаводск простился с убитой 26-летней Дианой Фроловой

Сегодня в траурном зале на Вольной простились с убитой 26-летней Дианой Фроловой.

На протяжении недели петрозаводчане следили за новостями о поисках пропавшей девушки и надеялись, что она найдется живой. Девушку нашли 17 июля, в лесу в Прионежском районе. На ее теле были следы насильственной смерти. В Следственном комитете Карелии до сих пор не распространяются на тему обстоятельств гибели девушки и того, как она была убита.

В среду девушку хоронят в закрытом гробу. Проститься с убитой пришли около 200 человек, сообщила Gubdaily.ru.

Церемония прощания проходит сегодня вечером в родном городе Дианы Фроловой – Олонце. Отпевание пройдет в 20:30. Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 50-летний сосед погибшей, в его биографии шесть судимостей, последняя за сексуальное насилие. Предполагаемый убийца освободился из тюрьмы в марте этого года. Он хранит молчание. (фото Gubdaily.ru)