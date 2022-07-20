20 июля 2022, 19:30
«Улов» ГИБДД за вторник – семь пьяных водителей в Петрозаводске
Машины нарушителей отправили на стоянку, они сами стали пешеходами
Нетрезвых автомобилистов ловят на дорогах Петрозаводска. Судя по всему, их не пугают ни штрафы, ни возможность лишиться прав. Только за вторник, 19 июля, в столице Карелии сотрудникам Госавтоинспекции попались семь нетрезвых водителей.
Автомобилистам грозит административный штраф в размере 30 тысяч и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Машины нарушителей поместили на специализированную стоянку. (фото Госавтоинспекция города)