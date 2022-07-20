«Улов» ГИБДД за вторник – семь пьяных водителей в Петрозаводске

Нетрезвых автомобилистов ловят на дорогах Петрозаводска. Судя по всему, их не пугают ни штрафы, ни возможность лишиться прав. Только за вторник, 19 июля, в столице Карелии сотрудникам Госавтоинспекции попались семь нетрезвых водителей.

Автомобилистам грозит административный штраф в размере 30 тысяч и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Машины нарушителей поместили на специализированную стоянку. (фото Госавтоинспекция города)