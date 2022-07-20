Пропавшего в Петрозаводске на днях мужчину будут искать в озере

Пропавшего в Петрозаводске 51-летнего мужчину будут искать в Онежском озере, сообщает паблик водолазной группы «Добротворецъ».

Поиски проведут днем 23 июля в районе набережной Варкауса.

Напомним, мужчина ушел из своего дома на Инженерной улице 14 июля. С того времени его местонахождение неизвестно. Его рост выше 175 см, он был одет в брюки цвета хаки, серую рубашку, на нем были сандалии-шлепки, с собой была сумка черного цвета и очки. (фото «Петрозаводск говорит»)