Вероятного убийцу Дианы Фроловой обвиняют в изнасиловании девушки

В Петрозаводске предъявлено окончательное обвинение 51-летнему мужчине, которого обвиняют в убийстве 26-летней Дианы Фроловой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, в период с 12 по 13 июля 2022 года горожанин в одной из квартир столицы Карелии применил физическое насилие в отношении девушки, совершил преступления сексуального характера, а затем убил жертву. Тело погибшей было найдено в болоте вблизи деревни Машезеро. Там же были обнаружены ее личные вещи.

Мужчина обвиняется по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, убийстве и уничтожении чужого имущества. Он находится под стражей. Свою вину горожанин признал частично.

Напомним, Диана Фролова пропала в Петрозаводске 12 июля прошлого года. Последний раз ее видели на Кукковке. Девушку искали в течение нескольких дней и в итоге нашли погибшей. // Фото СК