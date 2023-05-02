02 мая 2023, 15:21
Происшествия

Двенадцать водителей отстранили от управления в Петрозаводске

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали о работе в праздничные дни

В выходные дни в Петрозаводске от управления были отстранены 12 водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Среди нарушителей восемь человек управляли транспортом с признаками опьянения. Четверо горожан сели за руль, не имея водительских прав.

В Госавтоинспекции напомнили, что для пьяных водителей предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За езду без прав нарушителям придется заплатить 5-15 тысяч рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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Петрозаводск
ГИБДД
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езда без прав
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