Названы районы Карелии, где клещи атаковали местных жителей

В Карелии атаки клещей зафиксированы в Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Прионежском, Пудожском и Сегежском районах.

С начала сезона активности зарегистрировано шесть случаев присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Мониторинг за клещевыми инфекциями ведется с 1 марта. Прививку против клещевого энцефалита сделали 6929 человек. // фото unsplash.com