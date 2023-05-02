02 мая 2023, 12:50
Названы районы Карелии, где клещи атаковали местных жителей
Количество обращений на впившихся клещей возросло до шести
В Карелии атаки клещей зафиксированы в Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Прионежском, Пудожском и Сегежском районах.
С начала сезона активности зарегистрировано шесть случаев присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре.
Мониторинг за клещевыми инфекциями ведется с 1 марта. Прививку против клещевого энцефалита сделали 6929 человек. // фото unsplash.com