02 мая 2023, 12:50
Происшествия

Названы районы Карелии, где клещи атаковали местных жителей

Количество обращений на впившихся клещей возросло до шести

В Карелии атаки клещей зафиксированы в Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Прионежском, Пудожском и Сегежском районах.

С начала сезона активности зарегистрировано шесть случаев присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Мониторинг за клещевыми инфекциями ведется с 1 марта. Прививку против клещевого энцефалита сделали 6929 человек. // фото unsplash.com

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Роспотребнадзор