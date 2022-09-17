В Сети собирают подписи за пожизненный срок для убийцы Дианы Фроловой

В Сети появилась петиция с требованием пожизненного заключения для убийцы 26-летней Дианы Фроловой. Свои подписи поставили более 490 человек.

Авторы обращения считают, что преступник должен быть приговорен к высшей мере наказания.

«Чтобы избежать дальнейших преступлений и потери очередной человеческой жизни, мы просим общественность и суд принять во внимание все вышесказанное и приговорить г-на *** к высшей мере наказания - пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима без дальнейшего помилования»,

- сказано в тексте петиции.

Авторы текста опасаются, что злоумышленнику могут смягчить наказание, если его признают невменяемым или он будет содействовать следствию.

Инициаторы петиции просят суд и общественность принять во внимание тяжесть и жестокость совершенного преступления. Также в тексте отмечается, что предполагаемый убийца ранее привлекался к ответственности, в том числе за подобные преступления, но, как считают авторы, отбытые сроки его не исправили, что привело к трагедии.

Напомним, по подозрению в убийстве был задержан 50-летний ранее судимый мужчина. Девушку похоронили в Олонце. (фото скриншот vk.com)