Три человека пострадали в ДТП в Карелии

В двух авариях в Лахденпохском районе и Петрозаводске пострадали три человека.

По сообщению Госавтоинспекции, 16 сентября в 16:20 на подъезде к Хийтоле автомобиль «Чери» съехал с дороги. В результате пострадал 30-летний водитель и 49-летний пассажир.

В этот же день на Лесном проспекте столкнулись «Хендай» и ТагАЗ. Травмы получила 41-летняя женщина-водитель отечественного авто. (фото unsplash.com, Mpho Mojapelo)