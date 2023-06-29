Дело об убийстве Дианы Фроловой рассмотрят присяжные

Уголовное дело об убийстве Дианы Фроловой поступило в Верховный суд Карелии. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, 51-летний обвиняемый запросил рассмотрение с участием присяжных.

Сейчас решают вопрос о предварительном слушании, оно пройдет в закрытом режиме. Это связано с тем, что будут оглашать подробности изнасилования и жестокой расправы над 26-летней девушкой.

Напомним, в ее убийстве обвиняют соседа. Следователи считают, что он в июле прошлого года надругался над Дианой, а потом ударом ножа в сердце убил ее. Потом уничтожил смарт-часы и мобильный жертвы, тело расчленил и утопил в болоте. // фото: СУ СКР по региону