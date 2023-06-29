Горящая сухая трава чуть не обернулась большой бедой

За истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано шесть пожаров. Четыре из них произошли в Пудожском районе, причем во всех случаях горела сухая трава. Один травяной пожар чуть не обернулся большой бедой.

Сообщение о том, что на улице Полевой возле дома горит сухая трава, в пожарную часть города Пудож поступило в 18 часов 02 минуты. Благо, что часть располагается рядом, и уже через пару минут спасатели были на месте происшествия.

К этому моменту огнем было уже охвачено порядка 25 квадратных метров травы, от нее загорелась наружная стена частного дома. В течение нескольких минут пожарные остановили распространение огня и спасли жилой дом. Огнем были повреждены стена дома и трава на площади 25 квадратных метров.

А первый травяной пожар в районе за сутки произошел в 14 часов 10 минут в деревне Ножово. Огонь прошел более 100 квадратных метров.

В 15 часов 45 минут сухая трава горела в поселке Пяльма. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

А завершилась огненная эпопея для пожарных Пудожского района в 20 часов 10 минут. На улице Карла Маркса в Пудоже выгорела сухая трава на площади 200 квадратных метров. // фото: unsplash.com