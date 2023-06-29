Жилой дом в Кондопоге сгорел по неизвестной причине

Одноэтажный деревянный дом вспыхнул вчера в Кондопоге. Сообщение на пульт пожарно-спасательной службы поступило в 12:42, сообщил наш источник.

Менее чем через пять минут первые пожарные прибыли на улицу Советов и приступили к ликвидации ЧП. Для борьбы с огнем на помощь своим коллегам приехали и пожарные из Петрозаводска, которые на этот момент находились на учениях в городе бумажников. Учения пришлось прервать и вступить в настоящую схватку с пламенем.

Общими усилиями пожар были ликвидирован. В общей сложности было привлечено 17 пожарных и задействовано пять единиц техники.

В результате пожара дом был значительно поврежден огнем, сгорела рядом расположенная хозяйственная постройка.

Причина пожара и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки. // фото: pxhere.com