Женщину в Карелии осудили из-за кражи двух шоколадок

Женщина получила судимость, уступив своей слабости. Она украла из сетевого магазина в Суоярвском районе две шоколадки «Милка» общей стоимостью 500 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Она была в «Пятерочке» со знакомым, мужчина набрал для себя продуктов и пошел их оплачивать. Оставшись в торговом зале, женщина не смогла устоять перед искушением.

Ей захотелось сладкого, но денег не хватало. Тогда она взяла две шоколадки и убрала в сумку. Местная жительница решила, что ее никто не видит. Ранее она уже попадалась на мелкой краже.

В итоге суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком полгода и удержанием пяти процентов из зарплаты в доход государства. // фото: unsplash.com