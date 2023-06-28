Бывшей чиновнице пришлось вернуть незаконно начисленные себе премии

С бывшей главы Летнереченского поселения в Беломорском районе взыскали неосновательное обогащение. Экс-чиновница сама себя премировала, но об этом стало известно. В итоге состоялся суд и решение не в ее пользу.

В прокуратуре рассказала, что премии чиновница назначала себе с мая 2020 года по январь 2023 года. Она единолично выносила распоряжения о собственном поощрении, хотя вопрос входил в полномочия Совета муниципального образования. Суд счел такое поведение, как неурегулированный конфликт интересов.

В итоге распоряжения о премиях признали недействительными. С бывшей главы поселения взыскали в бюджет более 230 тысяч рублей.