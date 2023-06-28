28 июня 2023, 20:12
Петрозаводчанин через суд добился звания ветерана
Звание «Ветеран труда» есть, осталось добиться начисления положенных выплат
Центр социальной работы Карелии не присвоил петрозаводчанину звание «Ветеран труда», мужчина оказался лишен соответствующих социальных выплат.
В 2021 году прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить права мужчины. Петрозаводский городской суд отказал в присвоении звания. Была направлена апелляция.
В итоге решение первой инстанции было отменено, мужчине в этом году присвоили звание «Ветеран труда» с 2018 года. О решении суда сообщили в прокуратуре. Теперь через суд пытаются добиться перерасчета и произведения положенных выплат с 2018 года. // фото unsplash.com