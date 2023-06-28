Петрозаводчанин через суд добился звания ветерана

Центр социальной работы Карелии не присвоил петрозаводчанину звание «Ветеран труда», мужчина оказался лишен соответствующих социальных выплат.

В 2021 году прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить права мужчины. Петрозаводский городской суд отказал в присвоении звания. Была направлена апелляция.

В итоге решение первой инстанции было отменено, мужчине в этом году присвоили звание «Ветеран труда» с 2018 года. О решении суда сообщили в прокуратуре. Теперь через суд пытаются добиться перерасчета и произведения положенных выплат с 2018 года. // фото unsplash.com