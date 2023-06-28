Оставленный костер разгорелся до лесного пожара

Два возгорания в лесах заметили с воздуха 28 июня в Питкярантском районе. Оба очага находились на территории Импилахтинского участкового лесничества. Общая площадь возгорания составила 0,18 га. С огнем борются сотрудники Приладожского авиаотделения.

Как сообщили в лесничестве, причиной одного пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Специалисты нашли остатки костра. Причину другого пожара недалеко от деревни Сумериа предстоит установить.

Работа по тушению лесных пожаров продолжается. // фото VK-паблик «Питкярантское лесничество»