Хулиган сломал городское украшение, но до своего двора не докатил

Сквер в Кондопоге украшал гигантский глобус, но в какой-то момент он пропал. Увидели городское украшение на боку возле помойки. Пока кондопожане обсуждали ситуацию в соцсетях, полицейские нашли подозреваемого.

Оказалось, что к перемещению городского украшения с улицы Пролетарская причастен 24-летний молодой человек. В ночь на 27 июня он, по версии карельской полиции, сломал крепления арт-объекта и покатил в свой двор, но по пути бросил, так как не хватило сил.

В полиции решают вопрос о квалификации противоправного деяния, также считают ущерб. // фото VK-паблик «Подслушано в Кондопоге»