Проститься с Дианой Фроловой можно будет и в Петрозаводске

Время прощания с убитой в Петрозаводске девушкой продлили. Сообщение об этом появилось в группе «Поиски Дианы Фроловой» ВКонтакте.

Сначала там опубликовали информацию, что прощание состоится в Олонце, на родине Дианы, и продлится два дня.

Теперь пишут, что можно будет почтить ее память и в Петрозаводске. Прощание в карельской столице состоится 20 июля с 15:00 до 16:00. Всех скорбящих приглашают в зал № 2 дома № 4 на улице Вольной.

После 19:00 церемония продлится уже в Олонце. Там можно приходить в траурный зал по адресу: улица Володарского, 18. Отпевание состоится в 20:30.

На следующий день, 21 июля, состоится траурная панихида. Она начнется в 10:00. // Фото: «Поиски Дианы Фроловой» / ВКонтакте