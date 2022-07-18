Предполагаемый убийца Дианы Фроловой вышел из тюрьмы в марте

Предполагаемый убийца Дианы Фроловой, 50-летний мужчина, освободился из мест лишения свободы в марте этого года. В тюрьме он отбывал наказание за совершение преступления на сексуальной почве. Эту информацию сообщили «Петрозаводск говорит» в Следственном комитете по Карелии.

Всего в копилке предполагаемого злоумышленника шесть судимостей, часть из них погашена. Последняя судимость по 132 статье Уголовного кодекса РФ «насильственные действия сексуального характера». Мужчина был осужден в 2014 году и приговорен к восьми годам лишения свободы, он освободился в марте, рассказали нам в Следкоме. Судимости в его биографии с 20 лет.

В СУ СК по РК также подтвердили, что мужчина жил в том же доме, что и погибшая Диана Фролова, и действительно был ее соседом. Мужчина никак не комментирует свои действия, он молчит, добавили в ведомстве. В пресс-службе Следкома не стали комментировать информацию о том, было ли обнаружено орудие убийства.

16 июля Петрозаводский городской суд заключил ранее судимого мужчину под стражу до 14 сентября. На сайте суда также уточнен его процессуальный статус.

«Петрозаводским городским судом Республики Карелия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 14 сентября 2022 года включительно, ранее судимому П., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство)»,

- сказано на сайте.

Напомним, поиски 26-летней девушки начались на прошлой неделе. Связь с родными пропала 12 июля. Девушка приехала в Петрозаводск из Олонца. Последний раз ее видели на Кукковке. После исчезновения девушки СУ СК по РК завел уголовное дело. В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором запечатлен некий мужчина, покидающий подъезд дома, в котором жила Диана. В руках у него сумки, которые оказались похожими на те, что были у пропавшей девушки. Тело Дианы с признаками насильственной смерти было обнаружено 17 июля в лесном массиве в Прионежском районе. (фото unsplash.com, Milad Fakurian)