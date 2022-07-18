Автомобиль перевернулся на дороге в сторону Лососинного

Сегодня днем на дороге в сторону Лососинного произошла серьезная авария. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, инцидент случился на 11-м километре трассы. По предварительной информации, 76-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил столкновение с припаркованным у обочины автомобилем «Форд Фьюжн». Во второй машине никого не было - ее владелица гуляла в лесу с собакой.

Водитель первого автомобиля серьезно не пострадал, поскольку был пристегнут ремнем безопасности, к тому же сработали подушки безопасности. Фото «ДТП Петрозаводска и Карелии»