Подозреваемый в убийстве Дианы Фроловой зашел в лес с большими сумками

Поиски пропавшей 12 июля Дианы Фроловой на время приостановили. Об этом написали в группе, которая посвящена ее розыску. Причины не указаны, но волонтеры попросили людей не строить догадок и не писать о своих домыслах.

История с загадочным исчезновением Дианы потрясла петрозаводчан. Девушка последний раз вышла на связь с близкими 12 июля. Потом выяснилось, что в ее квартире все буквально залито кровью.

На поиски отправились кроме сотрудников полиции и спасателей десятки добровольцев. Последний раз они собрались днем 16 июля на Кургане. После этого всех попросили пока прекратить розыск.

Люди сразу стали писать, что Диану или ее тело нашли. Но в группе уверяют, что это не так, девушка до сих пор не найдена. В следкоме пока не дают официальных комментариев.

Возбуждено головное дело об убийстве, есть сведения, что задержали подозреваемого. Это может быть ранее судимый сосед девушки. Камеры наблюдения запечатлели, как он выходит из дома с сумками, похожими на сумки Дианы.

В группе опубликовали видео, как девушка заходит в подъезд с этими сумками. В руках она также несет переноску с котом. Также в субботу волонтеры писали, что ищут девушку и эти сумки.

Подозреваемый вышел из дома на Карельском проспекте с тремя сумками и вошел в лес около Роснефти. Спустя три часа он вышел около Кадетского училища на Комсомольском проспекте, но уже без сумок. На допросах подозреваемый молчит. // Фото, видео: «Поиски Дианы Фроловой»/ВКонтакте