Квартира пропавшей Дианы Фроловой в Петрозаводске залита кровью

Пропавшую 12 июля Диану Фролову продолжают искать в карельской столице. Волонтеры в очередной собрались сегодня на Кургане, их проинструктировали поисковики из «ЛизаАлерт», пишет «Губернiя Daily».

В поисках также принимают участие сотрудники полиции, в том числе будут задействовать служебную собаку.

На место сбора неравнодушных горожан пришел брат Дианы. Он рассказал жуткие подробности, которые не оставляют сомнений в том, что 26-летнюю девушку жестоко убили.

В квартире, которую она снимала, повсюду кровь: на диване, стенах, занавеске, столешнице, полу, плинтусах, наличнике двери.

Мужчина рассказал, что нужно обязательно обратить внимание на сумки, которые вынес на улицу сосед Дианы. // Фото: МВД Карелии