16 июля 2022, 13:12
Квартира пропавшей Дианы Фроловой в Петрозаводске залита кровью
Стали известны подробности исчезновения девушки в зеленом платье, просят обратить внимание на сумки соседа
Пропавшую 12 июля Диану Фролову продолжают искать в карельской столице. Волонтеры в очередной собрались сегодня на Кургане, их проинструктировали поисковики из «ЛизаАлерт», пишет «Губернiя Daily».
В поисках также принимают участие сотрудники полиции, в том числе будут задействовать служебную собаку.
На место сбора неравнодушных горожан пришел брат Дианы. Он рассказал жуткие подробности, которые не оставляют сомнений в том, что 26-летнюю девушку жестоко убили.
В квартире, которую она снимала, повсюду кровь: на диване, стенах, занавеске, столешнице, полу, плинтусах, наличнике двери.
Мужчина рассказал, что нужно обязательно обратить внимание на сумки, которые вынес на улицу сосед Дианы. // Фото: МВД Карелии