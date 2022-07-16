Пенсионер решил купить двигатель в интернете и лишился 70 000 рублей

Мужчина в Костомукше решил отремонтировать автомобиль и стал искать в Сети двигатель. К сожалению, ему попался ненадежный магазин, сообщили в МВД Карелии.

Покупателям предлагали запчасти к грузовым и легковым машинам по весьма выгодным ценам. Подобрав подходящий мотор, 65-летний костомукшанин позвонил в магазин и выяснил у менеджера стоимость и срок доставки.

Пенсионеру продиктовали реквизиты для оплаты, на которые он перевел 70 тысяч рублей. Однако двигатель так и не прислали, а телефон стал недоступен. Мужчина обратился в полицию, идет проверка. // Фото: pixabay.com