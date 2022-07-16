Из-за лопнувшего колеса иномарка врезалась в дорожный знак

Вечером 15 июля на трассе «Сортавала» произошла авария. Автомобиль занесло из-за лопнувшего колеса, сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП случилось на 290-м километре федеральной автодороги в 20:30. За рулем Saab был 24-летний водитель.

Когда заднее колесо лопнуло, он не справился с управлением, машину занесло и бросило прямо на дорожный знак. Автомобиль врезался в его стойку. Пострадала 17-летняя пассажирка. // Фото: pixabay.com