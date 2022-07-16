Утомленная автоледи попала в больницу после ДТП

Поздно вечером 14 июля в Беломорском районе случилась авария с участием иномарки. В результате женщина-водитель попала в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На 839-м километре трассы «Кола» 29-летняя женщина не справилась с управлением «Фольксваген Поло». Инспекторы предположили, что она сильно утомилась, поэтому съехала в левый кювет по ходу движения.

Автомобиль опрокинулся, женщина получила травмы. Ее пришлось госпитализировать. // Иллюстративное фото: pixabay.com